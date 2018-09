Softline: Hohe Ergebnisdynamik ab 2019

Weitere Suchergebnisse zu "GK Software":

Die Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC ermitteln in einer Ersteinschätzung für die Aktien der Softline AG einen fairen Wert von 12,90 Euro und vergeben das Rating „Kaufen“. Das Unternehmen habe 2017 Verbesserungen auf allen Ergebnisebenen erzielt und werde auch 2018 den eingeschlagenen Wachstumskurs fortsetzen.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 den Umsatz um 14,1 Prozent auf 24,10 Mio. Euro (GJ 2016: 21,13 Mio. Euro) gesteigert. Das EBITDA sei auf 0,85 Mio. Euro (GJ 2016: 0,31 Mio. Euro) und das Nettoergebnis auf 0,66 Mio. Euro (GJ 2016: -1,24 Mio. Euro) geklettert. Hierzu habe laut GBC auch die im ersten Halbjahr 2017 erfolgreiche Bilanzrestrukturierung beigetragen. Dabei sei es Softline gelungen, die bisherige jährliche Zinslast von rund 0,23 bis 0,26 Mio. Euro auf zuletzt 0,11 Mio. Euro zu drücken.

Strategisch haben sich gemäß Analystenaussage der Ausbau der Consulting- und Vertriebsmannschaft sowie die Optimierung der Kostenstruktur und der internen Prozesse als richtige Schritte erwiesen. Für die kommenden Jahre strebe die IT-Beratungsgesellschaft den (weiteren) regionalen Ausbau der Geschäftstätigkeit in der DACH-Region sowie in Nord-, Ost- und Westeuropa an. Zudem sei ein Rollout des gesamten Softline-Kernportfolios auf alle diese Regionen geplant.

Vor diesem Hintergrund erwarte das Analystenteam für das Geschäftsjahr 2018 eine Fortsetzung des eingeschlagenen Wachstumskurses. Konkret kalkuliere GBC mit Umsätzen von 26,50 Mio. Euro und einem EBITDA von 1,15 Mio. Euro. Für die Folgejahre 2019 und 2020 werde mit einem weiteren Umsatzanstieg auf 29,02 Mio. Euro bzw. 31,62 Mio. Euro gerechnet. Im Rahmen dieser erwarteten hohen Umsatzdynamik und durch einsetzende Skaleneffekte solle das EBITDA deutlich auf 1,60 Mio. Euro 2019 und 2,06 Mio. Euro 2020 zulegen. Auf Basis ihrer Schätzungen ermitteln die Analysten einen fairen Wert von 12,90 Euro je Softline-Aktie und vergeben in ihrer Ersteinschätzung das Rating „Kaufen“.

