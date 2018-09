Wien (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen beiden Wochen handelte der russische Rubel (RUB) gegenüber dem USD seitwärts, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



In der vergangenen Woche habe die russische Zentralbank - erstmals seit 2014 - unerwartet

eine Zinsanhebung durchgeführt. Zuvor hätten andere Schwellenländer die Zinssätze ebenso angehoben, um Inflationsrisiken und Kursverluste der Währungen einzudämmen. In Russland

hätten die Entscheidungsträger weitere Zinsanhebungen signalisiert, nachdem der Benchmark-Zinssatz von 7,25% auf 7,5% erhöht worden sei. Zusätzlich habe die russische Zentralbank aufgrund der jüngsten RUB-Schwäche auch die Aussetzung der Fremdwährungskäufe bis Ende Dezember verlängert. Des Weiteren hätten die zuletzt beobachteten Wechselkursprobleme die Importe verteuert, weshalb die russische Zentralbank ihren Inflationsausblick auch deutlich angehoben habe. Die diesbezügliche Stellungnahme habe gelautet: "Die russische Zentralbank wird unter Berücksichtigung der Inflationsund Konjunkturdynamik die Notwendigkeit entgegen der Prognose sowie der von den Außenbedingungen ausgehenden Risiken und der Reaktion der Finanzmärkte weiterer Leitzinsanhebungen in Betracht ziehen." Die jährliche Inflation kehre rascher als erwartet auf 4% zurück. (19.09.2018/ac/a/m)