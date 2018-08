PORR: Zukauf rückt näher

Weitere Suchergebnisse zu "Porr":

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research ist die PORR AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2018 (per 31.12.) in allen vier Geschäftsbereichen gewachsen und hat die Produktionsleistung insgesamt um 22 Prozent gesteigert. Die Analysten bestätigen in der Folge ihr Kursziel und das Votum für die PORR-Aktie.

Gemäß SRC sei die Produktionsleistung insgesamt auf fast 2,5 Mrd. Euro (HJ 2017: 2,0 Mrd. Euro) gestiegen. Während die Business Unit 1 (Österreich, Schweiz, Tschechien) die Produktionsleistung um 18 Prozent auf 1,14 Mrd. Euro verbessert habe, sei diese laut Analystenaussage in der Business Unit 2 (Deutschland) um 14 Prozent gestiegen. Mit einem Anstieg um 36 Prozent habe die internationale Business Unit 3 maßgeblich durch die Länder Polen und Rumänien sowie einige lukrative Tunnel-Projekte am stärksten zugelegt.

Die Analysten sind der Meinung, dass die Ergebnisse des Halbjahres eine gute Basis für gute Jahresergebnisse darstellen. PORR verfüge zudem über eine sehr gute Auftragssituation. So habe es in letzter Zeit einige positive News über neue lukrative Projekte gegeben. Zudem sei jüngst vermeldet worden, dass der Erwerb der Alpine Bau Czech a.s. sehr viel näher rücke. Dies bedeute einen Produktionsoutput von zusätzlich rund 100 Mio. Euro, rund 450 weitere Beschäftigte für die PORR Gruppe und eine erhebliche Verbesserung der Marktstellung in Tschechien. Die Analysten bestätigen ihr Kursziel von 37,00 Euro und das positive Rating „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 30.08.2018, 16:17 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 29.08.2018 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden:

http://www.src-research.de/pdf/PORR_29August18.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.