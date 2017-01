Morgan Stanley belässt Zalando auf 'Overweight' - Ziel 46 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Zalando nach Eckdaten zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen.Der Umsatz des Online-Textilhändlers sei hinter den Markterwartungen zurückgeblieben, in seinen Augen aber solide verlaufen, schrieb Analyst Edward Hill-Wood in einer Branchenstudie vom Montag. Positiv überrascht habe ihn jedoch die Profitabilität. Er erhöhte deshalb geringfügig seine operative Gewinnschätzung für das Gesamtjahr./tih/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.