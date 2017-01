Morgan Stanley belässt Dialog auf 'Overweight' - Ziel 46 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Dialog Semiconductor auf "Overweight" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen.Der vermehrte Einsatz von schneller und schnurloser Akku-Ladetechnik in Smartphones könnte den Gewinn des Halbleiterherstellers im Jahr 2018 um bis zu 30 Prozent nach oben treiben, schrieb Analyst Francois Meunier in einer Studie vom Montag. Bei Dialog rechnet er mit einem zunehmend positiven Nachrichtenfluss - auch mit Blick auf das von ihm im September erwartete iPhone 8./tih/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.