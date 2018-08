Masterflex: Deutlich Beschleunigung im zweiten Halbjahr

Laut SMC-Research sei das erste Halbjahr bei der Masterflex SE solide, aber etwas unter den Erwartungen ausgefallen. Vor dem Hintergrund des lebhaften Auftragseingangs sieht der SMC-Analyst Dr. Adam Jakubowski seine Schätzungen aber weiter als erreichbar an und bestätigt das positive Votum für die Masterflex-Aktie.

Masterflex habe im ersten Halbjahr zwei unterschiedliche Quartale gehabt. Während das erste Quartal von einer stagnierenden Umsatzentwicklung und einer deutlichen Ergebnisverbesserung gekennzeichnet gewesen sei, habe die Umsatzdynamik in den Monaten April bis Juni deutlich angezogen, während sich aber die Ergebnisentwicklung aufgrund hoher Kostensteigerungen deutlich verschlechtert habe. In Summe seien die Halbjahreszahlen nach Einschätzung von SMC-Research solide ausgefallen, aber etwas unter den Erwartungen des Analystenhauses.

Das wichtigste Problem sei der außergewöhnlich hohe Krankenstand gleich an mehreren Standorten gewesen, der zu Kapazitätsengpässen und Lieferschwierigkeiten geführt habe. Hierdurch sei Masterflex nicht in der Lage gewesen, die eigentlich zufriedenstellende Nachfrage- und Auftragsdynamik adäquat in Umsatz- und Ertragswachstum umzumünzen. Die Herausforderung für die zweite Jahreshälfte bestehe laut SMC-Research nun darin, den daraus resultierenden hohen Auftragsbestand abzuarbeiten, wofür das Unternehmen bereits einige Maßnahmen (vor allem zusätzliche Einstellungen) ergriffen habe.

Das Management zeige sich zuversichtlich, damit die eigene Jahresprognose zu erreichen und auch SMC-Research hält seine Schätzungen weiter für erreichbar. Aus diesem Grund haben die Analysten die Schätzungen unverändert gelassen und sehen den fairen Wert nun bei 10,30 Euro. Masterflex ringe zwar schon seit Längerem mit dem Ziel, die EBIT-Marge wieder in den zweistelligen Bereich zu heben, doch unabhängig davon sei das Unternehmen aussichtsreich positioniert: Es verfüge über eine starke Marktstellung und über attraktive Perspektiven, wachse beständig und deutlich profitabel und weise eine solide Bilanz auf. Dieses positive Gesamtbild in Verbindung mit dem von SMC-Research ermittelten Kurspotenzial lasse laut SMC-Research das Votum „Buy“ weiterhin angemessen erscheinen.

