M1 Kliniken: Standortausbau wird fortgesetzt

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die M1 Kliniken AG mit dem Zahlenwerk zum ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2018 (per 31.12.) die Basis für das Erreichen der GBC-Prognosen gelegt. In der Folge bestätigen die Analysten ihr positives Votum und erhöhen leicht das Kursziel.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen den Umsatz im Halbjahr 2018 um rund 30 Prozent auf 28,93 Mio. Euro (HJ 2017: 22,26 Mio. Euro) gesteigert und dabei eine EBIT-Marge von 12,0 Prozent erzielt. Größter Wachstumsfaktor sei der bereits umgesetzte und noch zu erwartende Standortausbau, was eine stärkere Grundlage für einen Anstieg der Behandlungskapazitäten sowie der Handelsumsätze bedeute. Laut GBC seien zudem neue Behandlungsfelder, wie etwa die Hinzunahme von Laserbehandlungen, derzeit in der Vorbereitung. Dazu erschließe das Unternehmen bereits weitere Umsatzströme durch neu in das Dienstleistungsportfolio aufgenommene Bereiche wie etwa die ästhetische Zahnmedizin.

Für die rasche Umsetzung der Standortexpansion habe M1 Kliniken kürzlich erfolgreich eine Kapitalerhöhung durchgeführt und einen Bruttoemissionserlös von 15,30 Mio. Euro erzielt, so die Analysten. Das neu eingeworbene Kapital solle den geplanten Standortausbau der kommenden Geschäftsjahre unterstützen. Darüber hinaus werde das Unternehmen den Handelsbereich um die für das Handelssegment margenstärkeren Eigenmarken forcieren.

In dem aktualisierten DCF-Modell habe das Analystenteam die Kapitalerhöhung mit einem leichten Verwässerungseffekt berücksichtigt und durch die weitestgehend sichergestellte Finanzierung der Standortexpansion die Umsatzdynamik in der Stetigkeitsphase des Bewertungsmodells leicht auf 9,0 Prozent (zuvor: 8,0 Prozent) angehoben. Demnach erhöhen die Analysten ihr Kursziel leicht auf 19,00 Euro (zuvor: 18,50 Euro) und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.

