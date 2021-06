Kepler Cheuvreux belässt Eon auf 'Buy' - Ziel 15 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen.Die Bundesnetzagentur bereite offenbar finanzielle Kürzungen vor, schrieben die Analysten in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies schmälere das operative Ergebnis des Versorgers womöglich um bis zu 400 Millionen Euro./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.