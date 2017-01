Hauck & Aufhäuser belässt Hornbach Baumarkt auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Aktie der Hornbach Baumarkt AG nach dem Verkauf von Megastores auf "Buy" mit einem Kursziel von 34,50 Euro belassen.Der Verkauf eines Immobilienpakets mit sieben Hornbach-Megastores durch die Private-Equity-Firma Taurus-Gruppe an die Hahn-Gruppe gebe Aufschluss über die in den Immobilien versteckten Reserven von Hornbach Baumarkt, schrieb Analyst Aliaksandr Halitsa in einer Studie vom Montag. Demnach dürfte der Wert der Immobilien, die der Baumarkt besitze, deutlich über dem Wert liegen, der in den Büchern stehe./mne/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.