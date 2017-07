Goldman setzt AB Inbev auf 'Conviction Buy List' - Ziel 121 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat AB Inbev in die "Conviction Buy List" aufgenommen.Bei einem "Buy" -Votum hob Analyst Mitch Collett das Kursziel in einer Studie vom Montag von 114 auf 121 Euro an. In Zeiten steigender Einstandskosten präferiere er im Bereich Konsumentenprodukte Unternehmen mit eigenen Optimierungsmöglichkeiten oder einer hoher Preismacht. Der Braukonzern AB Inbev verfüge über beides./tih/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.