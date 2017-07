Goldman senkt Ziel für Schaeffler auf 15,50 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Schaeffler nach der jüngsten Gewinnwarnung von 18,00 auf 15,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen.Sie habe ihre Schätzungen reduziert, schrieb Analystin Lucile Leroux in einer Studie vom Montag. 2017 und 2018 rechne sie nun mit einer niedrigeren operativen Marge. Mittelfristig sei dann mit höherem Preisdruck und zusätzlichen Entwicklungskosten zu rechnen. Im Mittelpunkt stehe nun der Investorentag am 20. Juli./tih/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.