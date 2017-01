Goldman belässt Novo Nordisk auf 'Buy' - Ziel 310 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Novo-Nordisk":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für die Aktien des dänischen Insulinherstellers Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 310 dänische Kronen belassen.Der Konzern habe in den USA auf bestimmten Feldern Marktanteile hinzugewonnen, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer Studie vom Montag. Dies sei einer der wesentlichen Gründe dafür, warum die Papiere 2017 zulegen dürften. Es lohne sich, diese Trends zu beobachten, auch wenn es noch zu früh sei, die Prognosen zu ändern./la/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.