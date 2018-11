Gesco: Dynamik nimmt zu

Weitere Suchergebnisse zu "Gesco":

Nach Darstellung der Analysten Jens Nielsen und Alexander Langhorst von GSC Research hat sich bei der Gesco AG die positive Entwicklung der ersten 3 Monate im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2018/19 (per 31.3.) noch verstärkt, so dass dem Unternehmen ein deutlich überproportionales Ergebniswachstum gelang. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und das positive Votum für die Gesco-Aktie.

Nach Analystenaussage signalisiere der Ausblick auf das dritte Quartal zudem eine Fortsetzung des positiven Trends. Zwar berichte der Vorstand von punktueller kundenseitiger Investitionszurückhaltung bei einzelnen Töchtern und das Segment Mobilitäts-Technologie sei weiterhin mit einem herausfordernden Marktumfeld mit steigendem Margendruck sowie im Bereich Großwerkzeugbau auch mit Auftragsverschiebungen konfrontiert. In der Breite erkenne das Management jedoch nach wie vor keine Anzeichen für eine Geschäftsabschwächung, so die Analysten.

Außerdem habe sich die Gruppe durch die jüngste Akquisition Sommer & Strassburger laut GSC weiter gestärkt. Jedoch werde aus der Übernahme im laufenden Geschäftsjahr noch eine saldierte Belastung von 0,5 Mio. Euro erwartet. Ab 2019/20 solle die Beteiligung dann aber auch positiv zum Ergebnis beitragen. Auf Basis ihrer angepassten Schätzungen belaufe sich das KGV der GESCO-Aktie für 2018/19 aktuell auf 11,5. Die erwartete Dividendenrendite betrage 3,5 Prozent. Dabei sei der Konzern mit einer Eigenkapitalquote von 44,0 Prozent zum 30. September nach wie vor solide aufgestellt. Die Analysten belassen daher das Kursziel unverändert bei 43,00 Euro und bestätigen ihr Rating „Kaufen“.

