FinLab: Hohe Innenfinanzierungskraft

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die FinLab AG in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2018 (per 31.12.) den Umsatz und das EBIT deutlich gesteigert. Aufgrund der rückläufigen NAV-Entwicklung einer wichtigen Beteiligung senken die Analysten ihr Kursziel leicht, bestätigen aber unverändert das positive Rating für die FinLab-Aktie.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen in den ersten sechs Monaten 2018 den Umsatz deutlich auf 2,79 Mio. Euro (HJ 2017: 1,76 Mio. Euro) und das EBIT auf 1,02 Mio. Euro (HJ 2017: 0,30 Mio. Euro) gesteigert. Zwar erscheine das Ertrags- und Ergebnisniveau auf den ersten Blick niedrig, es liefere jedoch den Beleg einer hohen Innenfinanzierungskraft, so die Analysten. Dies versetze die Gesellschaft in die komfortable Lage, die Entwicklung der Beteiligungen möglichst lange zu begleiten und entsprechend an den Wertsteigerungen zu partizipieren. Zum 30.06.2018 weise FinLab gemäß IFRS-Bilanz ein Eigenkapital von 102,24 Mio. Euro aus. Dieses basiere auf einem Bilanzwert der Finanzanlagen von 100,24 Mio. Euro. Dabei entfalle auf die 45,2 Prozent-Beteiligung an der Heliad Equity Partners 33,24 Mio. Euro. Zudem liege der IFRS-Wertansatz der Beteiligungen laut GBC zum 30.06.2018 bei 41,11 Mio. Euro (31.12.2017: 38,24 Mio. Euro).

Außerdem habe GBC zur NAV-Berechnung die liquiden Mittel (inkl. Wertpapiere) um mögliche Liquiditätszugänge erweitert. Ein signifikanter Liquiditätszugang ergebe sich aus der Reduktion der Beteiligungsquote an der Deposit Solutions. Zudem berücksichtige das Analystenteam die zu erwarteten, planbaren Erlösströme aus dem traditionellen Asset Management-Geschäft und lasse die erwarteten Holdingkosten in die Kalkulation einfließen. Die Analysten ermitteln demnach einen NAV je Aktie von 32,75 Euro (zuvor: 33,75 Euro) und vergeben für FinLab unverändert das Rating „Kaufen“.

