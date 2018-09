Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Entwicklung der realen ökonomischen Aktivität in den USA präsentiert sich derzeit sogar noch eine Spur stärker, als der FX-Bereich ohnehin schon erwartet hatte, so die Analysten der Nord LB im Kommentar zu EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275).



So habe der ISM PMI Manufacturing jüngst sogar über die vor allem psychologisch wichtige Marke von 60 Punkten springen können. Der wichtige Stimmungsindikator signalisiere somit eine fast schon gefährliche Euphorie in der US-Industrie. Auch die Arbeitsmarktdaten hätten im August wieder überzeugen können. Nach vorläufigen Angaben seien in den USA wieder mehr als 200.000 neue Jobs entstanden. Die Arbeitslosenquote habe bei 3,9% verharrt und die durchschnittlichen Stundenlöhne hätten um beachtliche 0,4% M/M zugelegt. In diesem Umfeld bleibe die US-Notenbank natürlich unter Zugzwang, was offenkundig für den US-Dollar spreche. Der Devisenmarkt rechne allerdings grundsätzlich mit einer weiterhin steigenden FED Funds Target Rate. Entsprechend sei nach der Meldung der erfreulichen US-Konjunkturdaten kein wirklich großer Druck auf den Euro aufgekommen.



Der Devisenmarkt warte nun auf die Zahlen zu den US-Einzelhandelsumsätzen am Freitag. Hier sollte sich grundsätzlich keine Schwäche zeigen. Allerdings könnten unerfreuliche Autoabsätze im August etwas belastet haben. Die Unsicherheit an dieser Stelle sei jedoch hoch, da zuletzt offenbar zwar weniger - dafür aber teurere - Fahrzeuge ihre Käufer in den USA gefunden hätten. Zudem werde der Devisenmarkt auf mögliche Revisionen an der Zeitreihe der Einzelhandelsumsätze zu achten haben. Auch die Türkische Zentralbank müsse im Auge behalten werden. Das FX-Segment warte auf eine signifikante Anhebung der Leitzinsen durch die Notenbank in Ankara. Sollte es hier Enttäuschungen geben, würde die Währung der Türkei zweifellos unter zusätzlichen Druck geraten. Dieses Szenario wäre zudem in gewissem Umfang stützend für die Weltleitwährung US-Dollar. (12.09.2018/ac/a/m)