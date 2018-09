Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der US-Dollar legte kurzzeitig zum Höhenflug an, wurde aber von Präsident Trump ausgebremst, so die Analysten der Helaba.



Der Euro/Dollar-Kurs (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) notiere wieder um 1,16. Die Schwellenländer-Probleme und die italienische Regierung hätten zeitweise den Euro belastet, Trumps Kritik an der FED-Politik den US-Dollar. Kurzfristig werde sich Fed davon nicht beirren lassen, der US-Renditevorteil gegenüber dem Euro könnte noch zunehmen. Das Aufwertungspotenzial des Greenback sei aber begrenzt. Mit weniger Wachstumsdynamik werde die FED 2019 zögerlicher, so dass der US-Dollar dann nachgeben werde. (Ausgabe vom 07.09.2018) (10.09.2018/ac/a/m)