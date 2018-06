Wien (www.aktiencheck.de) - Der Euro hat im Anschluss an die EZB-Zinsentscheidung vom 14. Juni die Marke von EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) 1,15 getestet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Der Grund sei die für viele Marktteilnehmer überraschende Festlegung der Notenbank gewesen, den Leitzinssatz bis über den Sommer 2019 unangetastet zu lassen. Zuvor hätten die meisten Marktteilnehmer eine erste Zinsanhebung im ersten Halbjahr 2019 erwartet. Nun scheine klar zu sein, dass die erste Zinsanhebung wohl frühestens im dritten Quartal 2019 erfolgen werde. Von Seiten der EZB würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG nun keinen weiteren Abwärtsdruck auf den Euro sehen, denn noch "taubenhafter" könne sie kaum werden. Die US-Notenbank dürfte auf absehbare Zeit ebenfalls keine großen Impulse für den Wechselkurs liefern. Nach der Zinssitzung vom 13. Juni scheine festzustehen, dass die FED den Leitzins bis Mitte 2019 einmal pro Quartal anheben werde. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden daher davon ausgehen, dass sich der Euro bis zum Jahresende in einer Spanne von wenigen Cent um EUR/USD 1,16 bewegen werde. Eine Art White Card stelle der sich intensivierende Handelskonflikt der USA mit quasi dem Rest der Welt dar. Kurzfrstistig sollte eine weitere Eskalation dem Dollar nutzen. Mittel- Und langfristig sollte sie dem Greenback dagegen schaden. (26.06.2018/ac/a/m)