Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der US-Dollar konnte aufwerten, so die Analysten der Helaba.Der Euro/Dollar-Kurs sei unter 1,15 gesunken. Die italienische Regierung suche in Form ihres neuen Haushalts den Konflikt mit Brüssel, was den Euro belaste. Der US-Renditevorteil gegenüber dem Euro sei zwar gestiegen, dürfte jedoch nahe dem Zenit sein. Die derzeit kräftige US-Konjunktur werde 2019 an Fahrt verlieren. Die FED werde dann zögerlicher agieren. Kurzfristig werde der Euro/Dollar-Kurs wohl richtungslos tendieren. Im kommenden Jahr dürfte der Euro aber die Oberhand gewinnen, zumal die EZB 2019 den Kurswechsel einlegen werde. (10.10.2018/ac/a/m)