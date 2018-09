Wien (www.aktiencheck.de) - EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) scheint sich um Werte von 1,16 eingependelt zu haben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Abweichungen nach oben oder unten eien zuletzt stark durch die Entwicklung der Risikoaversion getrieben worden, wobei der Euro unter einer erhöhten Verunsicherung an den Märkten gelitten habe. Da die diversen Unsicherheitsherde (Handelskonflikt USA-China, Türkeikrise, US-Sanktionen Iran/Russland) noch eine Weile Bestand haben dürften, sollte sich das Muster kurzzeitiger Ausschläge von EUR/USD um 1,16 fortsetzen. Impulse für eine nachhaltige Auf- bzw. Abwertung des Euro würden die Analysten auf absehbare Zeit nicht sehen. Diese müssten in ihren Augen von der EZB bzw. der FED ausgehen. Für beide Notenbanken würden sie aber in den nächsten Monaten nicht mit Überraschungen rechnen. Bei der EZB zeichne sich inzwischen ab, dass der Leitzins frühestens im September 2019 angehoben werden werde. Positive Impulse für den Euro aus der Beendigung der Nullzinspolitik könne man daher wohl frühestens für das zweite Quartal 2019 erwarten. Die Wahrscheinlichkeit einer längeren Seitwärtsbewegung von EUR/USD als bis dato angenommen habe nach Meinung der Raiffeisen Bank International AG damit zugenommen. Sie würden ihre Prognosen entsprechend adaptieren. (04.09.2018/ac/a/m)