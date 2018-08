Wien (www.aktiencheck.de) - Vor dem Hintergrund der Eskalation der Spannungen zwischen den USA und der Türkei und des damit verbundenen merklichen Anstiegs der Risikoaversion an den Finanzmärkten kam der Euro zum Dollar ( ISIN EU0009652759 WKN 965275 ) Mitte August unter Druck und verlor zwischenzeitlich bis auf knapp über EUR/USD 1,13, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Inzwischen habe sich die Lage wieder etwas beruhigt und der Euro habe den größten Teil seiner Verluste aufgeholt. Zuletzt sei ihm dabei US-Präsident Trump zu Hilfe gekommen, der in einem Interview deutliche Kritik an den Zinsanhebungen der US-Notenbank FED geäußert und diese quasi aufgefordert habe, den Leitzins nicht weiter anzuheben. Bis zum Jahresende dürfte sich EUR/USD um das aktuelle Niveau bewegen. Die Analysten würden derzeit keinen Faktor sehen, der den Wechselkurs nachhaltig in die eine oder andere Richtung ziehen könnte. So scheine die Renditedifferenz weiter wenig aussagekräftig. Diese habe sich seit Mitte Juli per Saldo nicht verändert, der Euro habe zwischenzeitlich aber fast 4 Cent verloren. Mit Blick auf FED und EZB seien in den nächsten Monaten auch keine Neuigkeiten zu erwarten. Sollte sich einer der diversen Konflikte, in die die USA verwickelt seien, aber wieder verschärfen, dürfte das den Euro erneut belasten. (21.08.2018/ac/a/m)