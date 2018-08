Wien (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen beiden Wochen erschwerten türkische Beamte den Banken den Leerverkauf der Lokalwährung, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Die in Ankara angesiedelte Regulierungs- und Aufsichtsbehörde für das Bankwesen habe angekündigt, dass sämtliche noch nicht abgewickelten Fremdwährungs- und Liradenominierte Swap-Geschäfte 25% des Eigenkapitals einer Bank nicht überschreiten dürften. Dies habe in einer abrupten Kehrtwende bei der Türkischen Lira resultiert. Zuvor habe die türkische Währung aufgrund der Unfähigkeit der Zentralbank, eine unabhängige Geldpolitik durchzuführen, und wegen der Pattsituation mit den USA erheblich an Wert verloren. Der zweitgenannte Faktor habe vor allem an dem Streit mit den USA im Fall des Pastors Andrew Brunson gelegen.



Da Präsident Erdogan Präsident Trumps Forderungen nicht nachgegeben habe, hätten die USA das Einfrieren von Vermögenswerten des türkischen Justizministers sowie des türkischen Innenministers und eine Erhöhung der Zölle im Handel beschlossen. Dies habe die Stimmung stark belastet und folglich habe die türkische Währung erheblich an Wert verloren. Jegliche neue Sanktionen aus den USA würden zu einer Wiederbelebung der negativen Stimmung gegenüber der Türkischen Lira führen. (21.08.2018/ac/a/m)