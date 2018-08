Wien (www.aktiencheck.de) - Was den russischen Rubel betrifft, gaben die USA an, neue Sanktionen in Bezug auf den am 4. März in Großbritannien verübten Nervengift-Angriff zu verhängen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Die Sanktionen seien Russland nach dem 1991 erlassenen Gesetz zur Kontrolle und Beseitigung chemischer und biologischer Waffen und Kampfführung auferlegt worden, das Länder, die chemische Waffen unter Missachtung des internationalen Rechts verwenden würden, ahnde. Die USA würden den Handel mit Russland auf dem Gebiet der nationalen Sicherheit sanktionieren und diese Sanktionen würden im Laufe der kommenden Wochen wirksam werden. Dieses Gesetz sei zuvor nur gegen Nordkorea und Syrien verhängt worden. Umfangreichere Sanktionen würden folgen, sofern Russland nicht gewissen Anforderungen der USA entspreche, beispielsweise der Genehmigung von Vor-Ort-Inspektionen der chemischen und biologischen Waffen des Landes, was unwahrscheinlich sei.



Die neuen Sanktionen hätten zu einem massiven Ausverkauf beim Russischen Rubel geführt, den die Analysten zuvor als fair bewertet betrachtet hätten. Angesichts der neuen Umstände würden sie die Abwertung des Rubel aber noch nicht als unverhältnismäßig ansehen. (21.08.2018/ac/a/m)