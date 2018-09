Wien (www.aktiencheck.de) - Die Zentralbank ist nach wie vor entschlossen, eine rigorose Kontrolle der Liquiditätsbedingungen am Geldmarkt zu gewährleisten, indem sie die Banken im Bedarfsfall über Repogeschäfte mit Liquidität versorgt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Eine solche Strategie habe in den vergangenen Wochen zu einem Rückgang der Geldmarktzinsen beigetragen. Dennoch sei die Abwärtsbewegung der Zinssätze mit keiner größeren Veränderung im EUR/RON (Rumänischer Leu)-Wechselkurs, der in den letzten beiden Wochen weiterhin in einer engen Bandbreite gehandelt habe, einhergegangen. Die Geldmarktzinsen hätten zwar einen Rückgang verzeichnet, würden allerdings nach wie vor auf Niveaus von 3% gehandelt. Solche Zinsniveaus sollten für den Leu von Vorteil sein, da sie unter Berücksichtigung des Inflationsausblicks betrachtet nicht niedrig seien. Dennoch bleibe das Potenzial für eine RON-Aufwertung angesichts der Vergrößerung der makroökonomischen Ungleichgewichte begrenzt. Die Regierung habe das Ziel für das Staatshaushaltsdefizit für das Jahr 2018 durch die Revision des vor zwei Wochen verabschiedeten Staatshaushaltsplans unverändert bei 3% des BIP zu belassen. Aus Sicht der Analysten der Raiffeisen Bank International AG bleibe die Erreichung des Staatsdefizit-Ziels eine sehr herausfordernde Zielsetzung. (19.09.2018/ac/a/m)