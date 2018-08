Wien (www.aktiencheck.de) - Nach einer leichten Aufwertung gegenüber dem EUR Anfang August handelte der EUR/RON (Rumänischer Leu)-Wechselkurs in den vergangenen beiden Wochen geringfügig höher, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Während dieses Zeitraums habe der EUR/RON-Wechselkurs in einer Variationsbreite von rund 1,2% gehandelt. Entgegen den Erwartungen habe die Zentralbank (NBR) im Rahmen der geldpolitischen Sitzung von 6. August ihre Haltung beibehalten und den Leitzins unverändert bei 2,50% belassen. Die aufgrund knapper Liquiditätsbedingungen Ende Juli/Anfang August von dem Anstieg der Geldmarktsätze angetriebenen restriktiveren geldpolitischen Bedingungen hätten den RON unterstützt. Zusätzlich zur Beibehaltung ihrer Haltung im August habe die NBR mit der Durchführung von Repo-Geschäften begonnen, wodurch der Anstieg der Geldmarktsätze nachgelassen habe. Dadurch sei die anfängliche Aufwertung des RON gegenüber dem EUR rückgängig gemacht worden.



Diese Bewegung habe den Erwartungen der Analysten entsprochen. In den kommenden Monaten dürfte die Landeswährung weiterhin in einer engen Variationsbreite handeln, wobei ein gewisser Abwertungsdruck angesichts der voraussichtlichen Vergrößerung der makroökonomischen Ungleichgewichte jedoch nicht auszuschließen sei. (Analyse vom 21.08.2018) (22.08.2018/ac/a/m)