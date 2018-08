Wien (www.aktiencheck.de) - Seit unserer letzten Ausgabe verlor der Polnische Zloty etwa 1% gegenüber dem Euro, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Dies sei vor allem auf systemische Ereignisse zurückzuführen. In den vergangenen Monaten hätten die italienische Mini-Krise, der globale Handelskrieg sowie die Abwertung des Chinesischen Yuan den Polnischen Zloty sowie andere CEE-Währungen schwer belastet. Nun habe ein weiteres systemisches Ereignis zu einer Abschwächung des Polnischen Zloty gegenüber dem Euro geführt. Bei diesem Ereignis handle es sich um die Währungskrise in der Türkei.



Tatsächlich hätten die Analysten eine Varianzzerlegung vorgenommen und könnten zeigen, dass der Polnische Zloty vor allem von systemischen Ereignissen getrieben werde. Allerdings würden sie die Ansteckungsgefahr aus der Türkei als begrenzt ansehen und die anderen Risikofaktoren sollten sich mittlerweile in den Vermögenspreisen widerspiegeln. Daher würden sie damit rechnen, dass sich der PLN-Wechselkurs Ende September 2018 auf 4,25 stärke und Ende Dezember 2018 weiter auf 4,20 aufwerte. Die Aktionen wichtiger Zentralbanken wie der US-FED, die sich derzeit in einem Anhebungszyklus befinde, würden einen Risikofaktor für diese Ansicht darstellen. (21.08.2018/ac/a/m)