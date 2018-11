Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Fokus: Der Euro hat gegenüber dem japanischen Yen seit Anfang Oktober an Wert verloren, so die Analysten der DekaBank.Charttechnik: EUR/JPY im Seitwärtshandel! 133,50/124,60 bilde die Handelsrange der letzten Monate (April 2018). Die technischen Indikatoren (RSI, MACD, Momentum) würden sich aktuell in neutralen Gefilden bewegen und wenig Anhaltspunkte geben. Insofern werde erstmal eine Fortsetzung der aktuellen Seitwärtshandels unterstellt. Im Falle eines Bruchs der o.a. Eckpunkte, sollte die die dann eingeschlagene Richtung sich verstärken.Perspektiven: Der Yen habe gegenüber dem Euro im Jahresverlauf 2017 an Wert verloren. Der Ausblick für die japanische Währung bleibe trübe. Eine nachhaltige Aufhellung der Wachstumsperspektiven sei nach wie vor nicht in Sicht. Denn Premierminister Abe zögere weiter, mit echten Strukturreformen den zentralen Bereich seiner "Abenomics" in Angriff zu nehmen. Die Notenbank sei mit ihrer expansiven Geldpolitik mittlerweile ein wesentlicher Anker der Volkswirtschaft. Je länger die Strukturreformen und die Schuldenkonsolidierung hinausgeschoben würden, desto größer werde die Abhängigkeit von der lockeren Geldpolitik und desto schwerer werde der Ausstieg aus diesem monetären Umfeld. Für eine nachhaltige Gesundung der Volkswirtschaft sei - neben Strukturreformen - eine Normalisierung der Geldpolitik unerlässlich. (19.11.2018/ac/a/m)