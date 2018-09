Wien (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen 14 Tagen handelte der ungarische Forint (HUF) etwas stärker, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Der Hauptgrund hierfür sei die verbesserte Stimmung gegenüber den Schwellenländern. Insbesondere die Zinsanhebung in der Türkei sowie in Russland habe positive Effekte auf andere Schwellenländer-Währungen. Um festzustellen, ob sich Krisen in den Schwellenländern auf die Vermögenspreise auswirken würden, hätten die Analysten der Raiffeisen Bank International AG eine CoVar-Analyse durchgeführt. Es habe sich herausgestellt, dass der Value at Risk (VaR) eines CEE-Wechselkurses unter der Bedingung, dass der USD/TRY (türkische Lira) unter Druck stehe, höher als der bedingungslose VaR sei. Nun geschehe das Gegenteil. Die positiven Renditen der CEE-Währungen seien mit der Erholung der türkischen Lira und des russischen Rubels (RUB) höher. Zusätzlich hätten die Analysten den Beta-Faktor einer Regression zwischen realisierten Volatilitäten und realisierten Renditen verwendet, um zu ermitteln, ob Schwellenländer-Devisen derzeit günstig oder teuer seien. So hätten sie zeigen können, dass Schwellenländer-Devisen auf der günstigen Seite gehandelt worden seien und daher eine gute Eintrittsposition geboten hätten. Der einzige Vorbehalt sei das idiosynkratische Risiko in Ungarn. (18.09.2018/ac/a/m)