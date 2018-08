Wien (www.aktiencheck.de) - Der Ungarische Forint (HUF) verlor in den vergangenen beiden Wochen gegenüber dem Euro etwa 1% an Wert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Dies sei vor allem auf systemische Risikofaktoren zurückzuführen gewesen. Tatsächlich sei die Währung in den vergangenen Monaten von der italienischen Mini-Krise, Themen in Zusammenhang mit einem globalen Handelskrieg sowie der Abwertung des Chinesischen Yuan schwer belastet worden. Nun sei ein zusätzlicher systemischer Risikofaktor aufgetaucht: die türkische Währungskrise. Die Varianzzerlegung der Analysten habe nachgewiesen, dass die Spot-Volatilität des EUR/HUF Währungspaares vor allem von systemischen Risikofaktoren getrieben werde.



Ein kennzeichnendes Faktum in Ungarn im Gegensatz zu anderen CEE-Ländern wie der Tschechischen Republik oder Rumänien sei jedoch die nach wie vor sehr lockere Geldpolitik. Obwohl die Ungarische Zentralbank kaum von ihrer lockeren Geldpolitik Abstand nehme, sollte die Abwesenheit zusätzlicher negativer systemischer Treiber bis Jahresende zu einer Erholung der Währung führen. Daher würden die Analysten nur mit einer vorübergehenden Auswirkung der türkischen Währungskrise auf den Ungarischen Forint rechnen. (Analyse vom 21.08.2018) (22.08.2018/ac/a/m)