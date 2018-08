Wien (www.aktiencheck.de) - Am inländischen Devisenmarkt ist eine von etwas höherer Volatilität geprägte Woche vergangen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Der EUR/HRK-Kurs habe zwischen 7,418 und 7,428 Kroatische Kuna pro Euro gependelt, während ein stärkeres Angebot an Fremdwährung aus dem Bankensektor den aus erhöhter Fremdwährungsnachfrage institutioneller Investoren und des Unternehmenssektors entstandenen ausgeprägteren Abwertungsdruck auf die Landeswährung abgeschwächt habe. Die Abschwächung der Kuna sei wohl ein Ergebnis der Marktpositionierung großer institutioneller Marktakteure, die das aktuelle Niveau für sehr attraktiv halten würden und mit der Schließung ihrer Positionen begonnen hätten, während ein Teil der Fremdwährungsnachfrage als Folge der Zahlung ihrer Importaktivitäten aus dem Unternehmenssektor stamme.



Die Analysten würden mit einer Stabilisierung des EUR/ HRK-Wechselkurses auf den derzeitigen Niveaus sowie mit einer Fortsetzung der soliden Nachfrage nach der Kuna rechnen, die den EUR/HRK-Wechselkurs im August in Richtung etwas niedrigerer Niveaus drücken werde. Die Lokalwährung finde nämlich Unterstützung im Tourismus, in den Investitionen und in den starken externen Positionen des Bankensektors. (Analyse vom 21.08.2018) (22.08.2018/ac/a/m)