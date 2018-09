Hannover (www.aktiencheck.de) - Die EU-Staats- und Regierungschefs treffen sich heute in Salzburg, so die Analysten der Nord LB im Kommentar zu EUR/GBP Am Abend werde Theresa May ihre Einschätzung zum Stand der Brexit-Verhandlungen vortragen. Auch wenn substantiell selbst für eine auch nur vage Übereinkunft noch einige Hindernisse im Weg liegen würden, würden alle Protagonisten, darunter auch der EU-Chefunterhändler Barnier, darum bemüht sein, versöhnliche und konstruktive Signale zu senden. Dies könnte dem Britischen Pfund zwischenzeitlich helfen - bevor es dann im November zum eigentlichen Lackmustest komme. (19.09.2018/ac/a/m)