Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mit Näherrücken der Frist für die Einigung auf das Austrittsabkommen im Brexit-Prozess bleibt das Britische Pfund unter Druck und damit nah an seinen Jahreshöchstständen um 0,90 EUR/GBP , berichten die Analysten der DekaBank.EUR/GBP habe am 07.09., innerhalb des aktuellen Aufwärtstrends, eine deutliche Korrekturbewegung zugunsten des Britischen Pfunds vollzogen. Im Falle eines nachhaltigen Bruchs der Unterstützung bei 0,8850 sollten sich die Chancen für das Pfund weiter verbessern. Auf der oberen Seite sei ein Anstieg über 0,9050 nötig, um dem Euro neuen Schwung Richtung 0,9200 zu verleihen.Das britische Brexit-Referendum habe das Pfund bereits seit Ende 2015 stark abwerten lassen. Nun, im Brexit-Prozess, würden hohe Schwankungen und ein Abwertungsrisiko ständige Begleiter bleiben. Aufgrund großer politischer und wirtschaftlicher Unsicherheit über die zukünftigen britischen Handelsbeziehungen zur EU dürfte das Pfund deutlich schwächer notieren als vor dem Referendum (damals unter 0,80 EUR/GBP) und zwischen einem EUR/GBP-Kurs von 0,85 und 0,95 schwanken - je nach Verlauf der Austrittsverhandlungen. Nach der letzten Zinsanhebung auf 0,75% im August werde die Bank of England nun erst einmal die Brexit-Verhandlungen abwarten. (Ausgabe 09/2018) (12.09.2018/ac/a/m)