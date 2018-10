Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Devisenmarkt hatte mit gewisser Sorge auf den Parteitag der britischen Konservativen in Birmingham geblickt, so die Analysten der Nord LB im Kommentar zu EUR/GBP (ISIN: EU0009653088, WKN: 965308).



Nach Auffassung der Analysten hätte diese Veranstaltung für Theresa May deutlich negativer verlaufen können. Das FX-Segment hoffe nun wieder stärker auf einen konstruktiven Brexit-Deal mit der EU, was grundsätzlich schon positiv für das Britische Pfund sei. Mit weiterem verbalem Störfeuer von konservativen Anhängern eines härteren Brexits könne sich die Lage aber auch wieder sehr schnell ändern. (10.10.2018/ac/a/m)