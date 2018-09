Hannover (www.aktiencheck.de) - Die von EU-Chefunterhändler Barnier am Montag vorgetragene Einschätzung, wonach ein Austrittsvertrag in sechs bis acht Wochen ausgehandelt sein könne, gab dem Britischen Pfund kurzfristig einige Unterstützung, so die Analysten der Nord LB im Kommentar zu EUR/GBP (ISIN: EU0009653088, WKN: 965308).



Ein EU-Sondergipfel - wohl am 13. November - könnte dann die Tür für das Ratifizierungsverfahren und idealerweise letztlich für den Eintritt in die Übergangsphase öffnen. Auch wenn die optimistischen Worte gerade aus dem Munde Barniers aufhorchen lassen würden, würden die Unwägbarkeiten groß und das Pfund weiter unter Druck bleiben. (12.09.2018/ac/a/m)