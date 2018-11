Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Weg zu einem geordneten Brexit ist etwas weniger steinig geworden, so die Analysten der Nord LB im Kommentar zu EUR/GBP Am Freitag sei bekannt geworden, dass man sich auf eine Textpassage über eine technologische Lösung zur Irland-Grenze einigen könnte. Mit dieser Passage habe es Vanessa May etwas einfacher den Deal zu verkaufen. Folglich habe das Britische Pfund an Wert gewonnen. Die EU habe ihrerseits am Wochenende den Weg freigemacht. Das heiße aber noch nicht, dass alles in trocknen Tüchern bleibe. (Ausgabe 48/2018) (28.11.2018/ac/a/m)