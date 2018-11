Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Fokus: Das britische Pfund bleibt zwischen Brexit-Hoffnung und -Sorge hin- und hergerissen, so die Analysten der DekaBank.Charttechnik: EUR/GBP habe seit Anfang September deutlich an Schwung verloren (von 0,9100 auf 0.8685). Neben dem unteren Punkt der genannten Range, finde der Euro Unterstützung bei 0,8610. Sollte diese Marke unterschritten werden, sei mit einem weiteren Rückgang in Richtung 0,8400 zu rechnen. Das Währungspaar bleibe volatil und aufgrund eines negativen Untertons in den Indikatoren werde derzeit ein weiterer Test nach Süden favorisiert.Perspektiven: Das Ende der Brexit-Verhandlungen über das Austrittsabkommen stehe bevor. Sollte ein Deal zustande kommen, dürfte dies das britische Pfund nochmals deutlich unterstützen. In diesem Fall sollte auch die Bank of England wie erwartet im kommenden Jahr ihre Zinsanhebungen fortsetzen. Die anhaltende Unsicherheit über die zukünftigen Handelsbeziehungen und die nicht zuletzt aufgrund des Brexits moderaten Wachstumsaussichten würden aber das Aufwertungspotenzial begrenzen und dürften eine Rückkehr zu den Niveaus vor dem Referendum von unterhalb der 0,80 EUR/GBP-Marke erschweren. Nur ein harter, ungeordneter Brexit sollte eine deutliche Abwertung Richtung Parität gegenüber dem Euro nach sich ziehen. (19.11.2018/ac/a/m)