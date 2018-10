Hannover (www.aktiencheck.de) - Britische Premierministerin Theresa May ist mit der Aussage, 95% des Austrittsvertrages seien ausgehandelt, darum bemüht, die Risiken eines "No Deal"-Brexit klein zu reden, so die Analysten der NORD LB.



Glauben möge ihr aber offenbar niemand. Abgesehen davon, dass die Verhandlungen in der neuralgischen Frage der Grenzziehung zwischen der Republik Irland und dem britischen Nordirland nicht vorankommen, werde der Widerstand gegen Frau May in den eigenen Reihen größer und aggressiver. In dieser unsicheren Gemengelage bleibe das britische Pfund vorerst unter Druck. (24.10.2018/ac/a/m)