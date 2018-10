Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Britische Pfund stabilisierte sich, der EUR/GBP-Kurs (ISIN: EU0009653088, WKN: 965308) sank unter 0,88, so die Analysten der Helaba.



Dabei seien die Brexit-Verhandlungen scheinbar ins Stocken geraten. Premierministerin May kämpfe sowohl gegen ihre eigene Partei als auch die EU. Gleichwohl erweise sich die britische Konjunktur als solide. Ihr Renditevorteil stütze das Pfund, auch wenn die Bank of England zunächst abwarte. Im Schlussquartal würden die Brexit-Verhandlungen vermutlich deutliche Fortschritte machen. Davon dürfte die britische Währung profitieren, und der EUR/GBP-Kurs in Richtung 0,85 fallen. (10.10.2018/ac/a/m)