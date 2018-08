Hannover (www.aktiencheck.de) - Die zunehmende Skepsis über eine rechtzeitige Verständigung auf die Modalitäten des Austritts Großbritanniens aus der EU setzen dem Pfund zu, so die Analysten der NORD LB.



So habe eine Umfrage unter 750 Führungskräften erstmals seit langem einen per Saldo pessimistischen Ausblick dokumentiert, zu dem maßgeblich die Risiken eine "No Deal"-

Brexit beigetragen hätten. Darauf bereite sich nun auch die Regierung vor, was die Devisenmärkte nicht minder beunruhige. (22.08.2018/ac/a/m)