Wien (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen beiden Wochen verlor die Tschechische Krone (CZK) gegenüber dem Euro nur geringfügig an Wert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Dies habe vor allem an der Ansteckungsgefahr aus der türkischen Währungskrise gelegen. Tatsächlich würden die Analysten diesen Effekt nur als vorübergehend einstufen. Dies sei zum Teil auch auf den Zinsanhebungszyklus zurückzuführen, in dem sich die Tschechische Zentralbank derzeit befinde. Im laufenden Monat habe das tschechische Institut die erste fortlaufende Zinsanhebung in den vergangenen zehn Jahren durchgeführt, was teilweise in der fehlgeschlagenen Straffung der Geldpolitik durch die Währung begründet liege. Diese Zinsanhebung schirme die tschechische Währung vor externen Turbulenzen ab.



Die Analysten hätten eine Varianzzerlegung durchgeführt und könnten zeigen, dass die Volatilität des EUR/CZK-Wechselkurses größtenteils vom systemischen Risiko getrieben werde. Angesichts des steilen Zinszyklus der tschechischen Nationalbank würden sie allerdings erwarten, dass diese systemischen Faktoren wie die italienische Mini-Krise, der globale Handelskrieg sowie die Abwertung der chinesischen Währung künftig eine geringere Rolle in der Asset Pricing-Gleichung der Tschechischen Krone spielen würden. (Analyse vom 21.08.2018) (22.08.2018/ac/a/m)