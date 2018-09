Wien (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen beiden Wochen handelte die CZK (tschechische Krone) gegenüber dem Euro etwas stärker, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Der Hauptgrund hierfür sei die allgemeine Stimmung gegenüber den Schwellenländern gewesen, insbesondere die gute Entwicklung der zuvor von Krisen erfassten Währungen. Wie die Analysten festgehalten hätten, seien sie davon ausgegangen, dass die Schocks in den Schwellenländer-Währungen relativ weit fortgeschritten seien und daher gute Einstiegspunkte für Schwellenländer-Währungen darstellen würden. Zusätzlich würden sie die tschechische Krone aufgrund des Zinsanhebungszyklus, in dem sich die tschechische Zentralbank aktuell befinde, für relativ gut abgeschirmt vor systemischen Themen halten. Beispielsweise habe das Institut die erste fortlaufende Zinsanhebung in den vergangenen zehn Jahren durchgeführt, was aufgrund der nicht erfolgten erhofften Straffung der Geldpolitik notwendig gewesen sei. Die Analysten seien fest davon überzeugt, dass der Anhebungszyklus dabei helfen sollte, die Währung vor systemischen Turbulenzen abzuschirmen. Tatsächlich hätten sie eine Varianzzerlegung durchgeführt und gezeigt, dass das Risiko im EUR/CZK-Wechselkurs größtenteils vom systemischen Risiko getrieben werde. (18.09.2018/ac/a/m)