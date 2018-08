Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Schweizer Franken hat in der vergangenen Woche massiv aufgewertet, so die Analysten der NORD LB.



Der EUR/CHF-Kurs sei auf ein Jahrestief im Bereich von 1,1300 CHF je EUR abgesackt. Hätten in den vergangenen Wochen vor allem Italiens neue Regierung und deren interne Querelen zum Budget dem Franken Auftrieb gegeben, habe die Währungskrise der Türkei nun eine regelrechte Flucht von Investoren in sichere Häfen wie den CHF ausgelöst. Kurzfristig werde die Nervosität hoch bleiben. (15.08.2018/ac/a/m)