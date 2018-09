Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Schweizer Franken profitiert derzeit vom schwierigen geopolitischen Umfeld und hängt damit den Japanischen Yen ab, an dem die Handelspolitik wenig Spuren hinterließ, so die Analysten der Nord LB im Kommentar zu EUR/CHF Die eidgenössische Währung habe aber mehr als ein halbes Prozent an Wert im Vergleich zur europäischen Gemeinschaftswährung verloren. Die SNB werde am Donnerstag keine Änderungen an ihren geldpolitischen Maßnahmen vornehmen. Entsprechend dürften Impulse fehlen. (19.09.2018/ac/a/m)