Wien (www.aktiencheck.de) - Der Schweizer Franken wird wieder von der Flucht in den sicheren Hafen begünstigt, wobei der CHF zum EUR auf das höchste Niveau seit einem Jahr kletterte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Mit Blick auf die nächsten sechs Monate würden sie von einer prolongierten Phase dieses "risk on" Umfeldes ausgehen (Handelskonflikt mit China, Unsicherheiten in den Emerging Markets, Sanktionen gegen Russland und Iran und Brexit). Außerdem würden zurzeit die auslösenden Momente für eine nachhaltige Franken-Abschwächung fehlen: weder EUR/USD noch das Zinsszenario der EZB würden bis Jahresmitte Anhaltspunkte für einen schwächeren Franken liefern. Dass sich die SNB trotz Frankenaufwertung mit Interventionen zurückhalte, dürfte mit der festen Konjunkturlage zu tun haben. Seit Aufgabe der Frankengrenze habe die Schweiz das fünfte Quartal hintereinander ein starkes BIP-Wachstum aufweisen können. Für den Franken ergebe sich damit ein kleines Zeitfenster für eine Abwertung zum EUR, nämlich wenn die EZB das erste Mal die Leitzinsen anhebe. Ein Nachziehen der SNB werde eine substanziellere Frankenabwertung stoppen und im fortgeschrittenen Stadium wieder eine Wende zu einem stärkeren Franken verursachen. (18.09.2018/ac/a/m)