Wien (www.aktiencheck.de) - Der Schweizer Franken wird wieder gänzlich von den Risikofaktoren getrieben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Jetzt sei es der Handelsstreit zwischen den USA und China, der für die Zuflucht in den sicheren Hafen verantwortlich sei und EUR/CHF (ISIN: EU0009654078, WKN: 965407) wieder auf 1,15 treibe. Diese Fakten seien auch beim jüngsten Zinsentscheid der SNB nicht uninterpretiert geblieben. " Der Franken sei weiterhin hoch bewertet, die Lage fragil. Der Negativzins sowie die Bereitschaft der Nationalbank, bei Bedarf am Devisenmarkt zu intervenieren, bleiben deshalb unverändert notwendig ". Ihr Wechselkursszenario würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG wegen dieser Turbulenzen nicht als überholt ansehen. Die CHF-Abwertung dürfte sich allerdings länger ins Jahr 2019 strecken. Wesentlicher Treiber hierfür sei die Geldpolitik der EZB. Je später eine erste Leitzinsanhebung durch die EZB erfolge, desto später werde das Wechselkurstief beim Franken erreicht werden. Die SNB werde erst nach der EZB an der Zinsschraube drehen. Die beginnende Zinsnormalisierung seitens der SNB dürfte dann auch die Trendwende zu einem wieder stärkeren Franken einleiten. (26.06.2018/ac/a/m)