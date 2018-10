Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Währung der Schweiz gilt bei Anlegern in schwierigen Zeiten bekanntlich als sicherer Hafen, so die Analysten der Nord LB im Kommentar zu EUR/CHF (ISIN: EU0009654078, WKN: 965407).



Sorgen um einen weiter an Schärfe gewinnenden Handelskonflikt zwischen Peking und Washington müssten also im Auge behalten werden. Auch die Haushaltspläne der Regierung in Rom hätten eine potenzielle Relevanz für den Franken. Mit Blick auf den Euro könne technisch auf die 200-Tage-Linie im Bereich von 1,16 verwiesen werden. (10.10.2018/ac/a/m)