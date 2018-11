Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Fokus: Der Schweizer Franken ist im letzten Monat in einer volatilen Seitwärtsbewegung gegenüber dem Euro geblieben, so die Analysten der DekaBank.Charttechnik: EUR/CHF sei in der jüngsten Erholungsphase erst einmal an der 1,15er-Marke gescheitert. Der positive Euro Unterton habe leicht an Dynamik eingebüßt. Wochenschlusskurse oberhalb von 1,1500 dürften dem Euro erneuten Schwung in Richtung 1,1720 verleihen. Sollte dieses nicht gelingen, sei mit einem erneuten Rückgang (1,1200/1,1000) zu rechnen.Perspektiven: Der Schweizer Franken bleibe überwertet. Nachdem das gute wirtschaftliche Umfeld die Suche nach Sicherheit und damit die Nachfrage nach der Schweizer Währung seit Mitte 2017 begrenzt habe, würden sich langsam erneute Sorgen am Markt einschleichen. Vor dem Hintergrund einer schwächeren Wachstumsdynamik würden Konfliktthemen wie Handelsstreitigkeiten, vereinzelte Schwellenländersorgen und EU-Spannungen wieder verstärkt wahrgenommen, was die Suche nach Sicherheit zumindest gelegentlich befeuere. Auch das zögerliche Vorgehen der EZB bei der geldpolitischen Wende stehe einer deutlichen Abwertung des Franken gegenüber dem Euro entgegen. Zwar würden die Analysten der DekaBank langfristig eine schwächere schweizerische Währung erwarten. Die Abwertung dürfte aber schleppend und volatil verlaufen, da die Schweiz mit ihrer politischen Neutralität und der soliden Wirtschaft immer wieder als sicherer Hafen gefragt sein werde. Eine Zinsanhebung dürfte damit frühestens Ende 2019 anstehen. (19.11.2018/ac/a/m)