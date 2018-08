Hannover (www.aktiencheck.de) - Die vergangene Woche gestalte sich für den Schweizer Franken äußerst ruhig, so die Analysten der Nord LB.Aufgrund wenig schlechter Nachrichten am Devisenmarkt bewege sich die Schweizer Landeswährung am aktuellen Rand seitwärts und halte ihr Niveau von letzter Woche mit 1,14 CHF je EUR ( ISIN EU0009654078 WKN 965407 ). Jedoch bleibe die unruhige Marktverfassung, bedingt durch die geopolitischen Konflikte, weiterhin ein Unsicherheitsfaktor. Somit bleibe der Franken im Fokus. (Ausgabe vom 29.08.2018) (30.08.2018/ac/a/m)