Wien (www.aktiencheck.de) - Der "perfekte" Sturm aus allgemeiner Marktunsicherheit (v.a. Türkei und Emerging Markets Risiken) und geopolitischen Risiken (Handelsstreit China/USA) hat den CHF zum EUR ( ISIN EU0009654078 WKN 965407 ) in der letzten Woche bis nahe an die 1,12 Marke aufwerten lassen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Allerdings habe in den letzten Tagen eine gewisse Gegenbewegung eingesetzt. Der jüngste CHF-Rückprall sei ohne (bestätigte) SNB-Interventionen erfolgt, obgleich Marktspekulationen über so eine Notenbankmaßnahme (im Bereich EUR/CHF 1,12 bis 1,10) in den letzten Tagen zugenommen hätten. Kurzfristig sollte der Franken zum EUR eher auf der starken Seite notieren. Im Wochenverlauf könnten neue Russlandsanktionen der USA verkündet werden. Zugleich sei die Krise der Türkischen Lira noch nicht ausgestanden; gleiches gelte für den Handelsstreit China/USA. Dennoch würden die Analysten ihre EUR/CHF Septemberprognose von 1,16 noch nicht komplett außer Reichweite sehen. Unterstützung könnte die EUR/CHF-Septemberprognose von für den EUR positiven Nachrichten erhalten; etwa bei einer weiteren Bestätigung der jüngsten eher positiven Wachstumszahlen aus Deutschland durch weitere Hochfrequenzindikatoren. (21.08.2018/ac/a/m)