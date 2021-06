DZ Bank belässt Wacker Chemie auf 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

Finanztrends Video zu Wacker Chemie



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Wacker Chemie nach erhöhten Jahreszielen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 160 Euro belassen.Der verbesserte Ausblick komme nicht überraschend, da die alte Vorhersage zu konservativ gewesen sei, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei Polysilizium halte die starke Nachfrage aus der Solar- und Halbleiterindustrie an. Durch den Siltronic-Verkauf stünden dem Spezialchemiekonzern zudem ausreichend flüssige Mittel zur Verfügung./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2021 / 11:35 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2021 / 11:53 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.