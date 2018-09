DEFAMA: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG einen Bruttoerlös aus der jüngsten Kapitalerhöhung von über 4,2 Mio. Euro erzielt. Die Analysten behalten ihr Kursziel unverändert bei, reduzieren aufgrund der zuletzt positiven Kursentwicklung aber das Votum für die DEFAMA-Aktie.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen 353.000 neue Aktien zu einem Preis von 12,00 Euro im Rahmen einer Privatplatzierung unter Ausschluss des Bezugsrechts begeben. Das erworbene Kapital solle zum Erwerb von vier Einkaufszentren im Gesamtvolumen von über 12 Mio. Euro verwendet werden. Nach dem erfolgreichen Closing der Transaktion erhöhe dies das Gesamtportfolio auf über 100 Mio. Euro, so die Analysten.

Weiterhin habe das Unternehmen bereits am 11. September den Joint-Venture-Vertrag mit der HD Gruppe gekündigt. Dieser sei für den gemeinsamen Umbau des Einkaufzentrums in Radeberg gedacht gewesen. Das Unternehmen werde diesen Umbau jetzt jedoch eigenständig durchführen und habe laut SRC hierfür einen sehr erfahrenen Projektleiter gewinnen können. Somit entfalle der Einmaleffekt in diesem Jahr. Dies habe das Analystenteam in seiner GuV-Prognose entsprechend berücksichtigt. Im Gegenzug könne DEFAMA aber vollumfänglich von einem möglichen Gewinn aus der Veräußerung des Objekts nach erfolgreichem Umbau im nächsten Jahr profitieren.

Nach der erfolgreichen Kapitalerhöhung gehe das Analystenteam von einer schnellen Umsetzung der geplanten Zukäufe aus. Dadurch werde die Verwässerung aus der Kapitalerhöhung mehr als kompensiert. Der Zukauf in Templin wirke sich ebenfalls erfreulich auf das Ergebnis aus. Durch die Einstellung des neuen Projektleiters werte SRC die Kündigung des Joint-Ventures als positive Nachricht. Die Analysten bestätigen ihr Kursziel von 14,50 Euro, senken das Rating aber auf „Accumulate" (zuvor: „Buy“).

